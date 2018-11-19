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Общество

Мать пострадавшей в Керченской трагедии студентки не интересуется судьбой дочери

19 Ноября 2018 в 11:34
Мать пострадавшей в Керченской трагедии студентки не интересуется судьбой дочери
Отец 16-летней студентки Керченского политехнического колледжа Юрий Калиниченко заявил в пресс-центре НСН, что её мать является должницей по алиментам. 

Отец 16-летней студентки Керченского политехнического колледжа, которая пострадала во время взрыва в учебном заведении, Юрий Калиниченко заявил в пресс-центре НСН, что её мать является должницей по алиментам. По его словам, судьбой дочери она не интересовалась.

«Не выходит на связь и с дочерью не общается. Она не лишена родительских прав. Она находится в розыске, поскольку она у неё есть задолженность по алиментам. Там сто с чем-то тысяч», - отметил отец девушки.

По словам Юрия Калиниченко, мать не сможет воспользоваться денежной компенсацией, которую выделили студентке.

«Деньги могу снять только я, написав заявление и предоставив документы», - подчеркнул мужчина.

Ранее Юрий Калининченко опроверг пристрастие к алкоголю. Он также рассказал, что девушке на счёт перевели 900 тысяч рублей, часть из них – из регионального бюджета, остальные – из федерального. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в НСН.

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