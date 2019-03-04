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«С похмельем не шутят»: Пользователей сети рассмешил снимок Порошенко с пятилитровой бутылью воды

4 Марта 2019 в 08:27
«С похмельем не шутят»: Пользователей сети рассмешил снимок Порошенко с пятилитровой бутылью воды

Действующий президент Украины вновь стал объектом для насмешек. Как отмечает РИА Новости, в ходе визита в Одессу глава государства попал на фото вместе с пятилитровой бутылью воды. Этот кадр стал поводом для различных шуток среди пользователей соцсетей, подчёркивает Газета.ру. Некоторые комментаторы высказали мнение, что такое количество воды Порошенко потребовалось из-за похмелья. Кроме того, один из пользователей предположил, что в бутыли находится не вода, а «одеколон питьевой». Другой допустил, что вместо воды в таре «чистейший спирт», отмечает РИА «ФАН».

Между тем, ранее президент Украины Пётр Порошенко уже успел всколыхнуть социальные сети не совсем адекватным поведением в Запорожье. На этот раз, во время встречи с избирателями он умудрился ущипнуть за нос незнакомого мужчину. Незадолго до этого он умудрился сорвать с женщины шапку, напоминает РЕН ТВ. Об эти момента были запечатлены на видео.

В свою очередь, депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров рассказал в беседе с НСН о возможных причинах недостойного поведения Порошенко.

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