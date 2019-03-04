С начала года из-за предвыборной кампании на Украине возбудили более ста уголовных дел

С начала избирательной кампании по выборам президента Украины полицейские открыли 117 уголовных дел, связанных с предстоящим народным волеизъявлением, передает «Синьхуа».



В 64 случаях поводом для возбуждения дела были нарушения правил проведения предвыборной кампании, а в 53 - несоблюдение избирательного законодательства.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины. По результатам последнего опроса киевских социологов, продюсер и актер Владимир Зеленский - наиболее популярный кандидат — за него готовы проголосовать более четверти избирателей.

Ранее в эфире НСН политолог Михаил Погребинский заявил, что реальных претендентов на победу на президентских выборах на Украине всего пятеро.



