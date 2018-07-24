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Умер известный актер Александр Исаков

24 Июля 2018 в 20:35
Умер известный актер Александр Исаков

В возрасте 39 лет в больнице, в результате осложнений после перенесенной пневмонии, скончался артист Государственного театра киноактёра Александр Исаков.

Почти 15 лет он был занят в постановках Театра, среди которых – «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волшебная туфелька Золушки» и многих других.

Также Исаков снимался в сериалах. В частности, в его фильмографии «Холостяки», «Моя любовь», «Атлантида», «Счастливы вместе», «Безмолвный свидетель» и «Дежурный ангел».

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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