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С 1 апреля пенсии в России станут больше

18 Марта 2019 в 13:58
С 1 апреля пенсии в России станут больше

Правительство России приняло решение увеличить размер социальных пенсий с 1 апреля на 2%. Постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что правительство также обязало Пенсионный Фонд России сообщить об изменениях в свои региональные отделения.

Ощутимо, но не быстро. Эксперты оценили перспективы повышения пенсий

Также, с 1 апреля увеличатся пенсии еще нескольких категорий российских граждан. Повышение суммы выплат коснется военнослужащих, которые проходили военную службу по призыву и членов их семей. Также вырастут пенсии пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, обладатели награды «Жителю блокадного Ленинграда» и работники лётно-испытательного состава.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал НСН о перспективах повышения пенсий в России.

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