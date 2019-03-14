РЖД 18 марта запустят новые плацкартные вагоны

«Российские железные дороги» 18 и 19 марта запустят первые два поезда с модернизированными плацкартными вагонами с новым интерьером. «В первый рейс с пассажирами поезд отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы - 19 марта в Анапу», - отметили в РЖД. Билеты в обновленный вагон уже доступны для приобретения, при этом стоимость проезда не будет отличаться от цены билета в другие плацкартные вагоны, добавили в компании.

Как сообщалось, бывший министр путей сообщения в эфире НСН рассказывал о стоимости билетов в модернизированном плацкарте и том, когда россияне забудут о старых вагонах. По словам Анатолия Зайцева, обслуживание новых вагонов, возможно, и не потребует больше расходов – все зависит от материалов и энергоэффективности.

Ранее были представлены фотографии интерьеров новых купейных вагонов РЖД, строительство которых осуществлял Тверской вагоностроительный завод, пишет RT. В качестве преимуществ новых купе выделяют наличие компактных сейфов за подголовником нижнего сиденья, удобство и незаметность верхних полок в собранном виде, откидной столик между нижними сиденьями, возможность индивидуального регулирования температуры воздуха в купе, душевые кабины в туалетных комнатах, а также сервисные зоны с чайными витринами, кулерами и кофе-поинтами в коридоре.