Четверг
14 марта
USD 65.59
EUR 74.02
Горячие новости

РЖД 18 марта запустят новые плацкартные вагоны

14 Марта 2019 в 12:07
РЖД 18 марта запустят новые плацкартные вагоны

«Российские железные дороги» 18 и 19 марта запустят первые два поезда с модернизированными плацкартными вагонами с новым интерьером. «В первый рейс с пассажирами поезд отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы - 19 марта в Анапу», - отметили в РЖД. Билеты в обновленный вагон уже доступны для приобретения, при этом стоимость проезда не будет отличаться от цены билета в другие плацкартные вагоны, добавили в компании.

Как сообщалось, бывший министр путей сообщения в эфире НСН рассказывал о стоимости билетов в модернизированном плацкарте и том, когда россияне забудут о старых вагонах. По словам Анатолия Зайцева, обслуживание новых вагонов, возможно, и не потребует больше расходов – все зависит от материалов и энергоэффективности.

Ранее были представлены фотографии интерьеров новых купейных вагонов РЖД, строительство которых осуществлял Тверской вагоностроительный завод, пишет RT. В качестве преимуществ новых купе выделяют наличие компактных сейфов за подголовником нижнего сиденья, удобство и незаметность верхних полок в собранном виде, откидной столик между нижними сиденьями, возможность индивидуального регулирования температуры воздуха в купе, душевые кабины в туалетных комнатах, а также сервисные зоны с чайными витринами, кулерами и кофе-поинтами в коридоре.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.