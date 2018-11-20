Модернизированный плацкарт и бабушкам, и студентам, и государству будет выгоден

ФОТО: РИА Новости

Бывший министр путей сообщения в эфире НСН рассказал о стоимости билетов в модернизированном плацкарте и том, когда россияне забудут о старых вагонах.

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Пётр Иванов сообщил, что цены на билеты в новейшие плацкартные вагоны будут такими же, как в обычные, передает РИА Новости. По словам Иванова, цены в плацкартах регулируются ФАС.

Плацкартные вагоны предназначены для передвижения граждан с низким уровнем дохода, поэтому и цена билетов должна поддерживаться на определенном уровне, заявил в эфире НСН профессор Санкт-Петербургского университета путей сообщения, бывший министр путей сообщения (занимал пост с августа 1996 по апрель 1997) Анатолий Зайцев.

«В плацкартных или спальных вагонах могут ездить люди с низким доходом: бабушки, дедушки, студенты. Разницу в стоимости проезда и стоимости билета оплачивает государство, а цена билета для пассажира регулируется Минтрансом. Остальные средства выделяются из федерального бюджета», - пояснил специалист.

Между тем, содержание модернизированных вагонов, скорее всего, будет обходиться РЖД дешевле, чем старых.

«Обслуживание новых вагонов, возможно, и не потребует больше расходов – все зависит от материалов и энергоэффективности», - отметил Зайцев.

Экс-министр добавил, что полностью состав плацкартных вагонов может быть заменен через 10 лет или даже раньше.

«Плацкартных вагонов в настоящее время около 7 тысяч. Если выпускать по 700 вагонов в год, то для полного обновления состава потребуется 10 лет. При этом один Тверской завод в состоянии выпускать 1200 вагонов. Так что мощности есть – все зависит от заказа», - предположил Анатолий Зайцев.

Ранее глава «Российских железных дорог» Олег Белозёров рассказал, что РЖД планирует создать зоны персонального комфорта в пассажирских вагонах, в частности места капсульного типа, которые бы предоставляли пассажирам индивидуальное пространство. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен заявил в эфире НСН, что полностью отказаться от полок в плацкартных вагонах не получится.