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Рыболовлев задержан по запросу Монако

6 Ноября 2018 в 20:47
Рыболовлев задержан по запросу Монако

Владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу Монако по подозрению в коррупционных преступлениях, передает ТАСС со ссылкой на газету «Le Monde».

Ранее НСН сообщала, что Дмитрий Рыболовлев за последние годы вложил более 500 млн долларов в американские стартапы, связанные с медициной и биотехнологиями. От крупных вложений пермского олигарха не остановило даже расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве РФ в президентские выборы», в котором россиянин является одним из подозреваемых.

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