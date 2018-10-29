Экономист объяснил рекордный рост американских инвестиций в экономику РФ

Сергей Хестанов в эфире НСН предсказал скорое падение иностранных инвестиций.

За прошедшую неделю иностранные инвесторы вложили в российские фонды 65 млн долларов. Эта сумма оказалась рекордной за последние два месяца, свидетельствует отчет BofA Merrill Lynch. Российские активы в большей степени пользуются спросом со стороны американских инвесторов. Они показали большую заинтересованность, чем их европейские коллеги. Такая ситуация складывается благодаря достаточно высоким ценам на нефть — свыше 70 долларов за баррель, а также снижению негатива в информационном пространстве, связанном с Москвой.

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов рассказал НСН, что последует за рекордными иностранными инвестициями. По его словам, такой является временным явлением.

«Формально эта информация верная. Ни один из пунктов не вызывает серьезных возражений. Но важно понимать, что это движение связано с достаточно краткосрочной тенденцией. Перед тем, как эта тенденция сформировалась, было как раз сильное падение иностранных инвестиций. Соответственно часть этого роста это восстановительный эффект после падения. Это типично и называется эффектом базы. Когда что-то очень сильно упало, даже небольшой рост, в процентах дает заметную величину. Поэтому то, что произошло с иностранными инвестициями, в том числе с американскими, это отражение пресловутого эффекта базы. Если посмотреть на тенденцию на горизонте лет пять, а для инвестиций это нормальный срок, то там ситуация ровно обратная. Сейчас мы имеем типичное коррекционное движение», — объяснил он.

Напомним, ранее стало известно, что пермский олигарх Дмитрий Рыболовлев за последние годы вложил более 500 млн долларов в американские стартапы, связанные с медициной и биотехнологиями. От крупных вложений пермского олигарха не остановило даже расследование спрецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве РФ в президентские выборы», в котором россиянин является одним из подозреваемых.