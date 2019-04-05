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Русское географическое общество представило фотовыставку в Бухаресте

5 Апреля 2019 в 08:45
Русское географическое общество представило фотовыставку в Бухаресте

Фотовыставка «Самая красивая страна», которую организовало Российское географическое общество в сотрудничестве с бухарестским Российским центром науки и культуры, открылась в Национальном музее естественной истории имени Григоре Антипы. На ней представлено около 100 снимков, демонстрирующих уникальную российскую природу, богатство ее флоры и фауны и мастерство авторов фотографий.

Ранее сообщалось о выставке культового отечественного рок-фотографа Игоря Верещагина «Необъективная реальность». Она открыта до 14 апреля в Мультимедиа Арт Музее в Москве. В беседе с НСН Верещагин рассказал, что выставка представляет для него огромную ценность, так как там много личных и семейных снимков. Кроме того, в собрании интересных кадров представлена и жизнь Москвы времен 70-х годов. Игорь Верещагин – культовый отечественный рок-фотограф, он работал с Игги Попом, Чаком Берри, Rolling Stones, его работы публиковались во множестве журналов в России и за рубежом.

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