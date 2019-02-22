Официальный фотограф The Rolling Stones пообещал показать Москве 70-ые

Фотографа Игоря Верещагина в беседе с НСН поделился главной идеей своей новой выставки.

В рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019»в Мультимедиа Арт Музее проходит выставка знаменитого российского фотографа Игоря Верещагина «Необъективная реальность». Выставка открыта с 15 февраля по 14 апреля 2019 года.

Игорь Верещагин – культовый отечественный рок-фотограф. Он работал с Игги Попом, Чаком Берри, Rolling Stones. Также в его портфолио фотографии Элиса Купера, Роберта Планта и Пола Маккартни. Работы Игоря Верещагина публиковались во множестве журналов в России и з рубежом, а также использовались при оформлении плакатов и обложек альбомов групп Jethro Tull, «Чайф», «Сплин», «Би-2» и других.

В беседе с корреспондентом НСН фотограф рассказал о своей новой выставке, о ее концепции и о том, чем он вдохновлялся, создавая эти работы.

- Игорь, расскажите о выставке, есть ли какие-то работы, которые вызывают у вас особенные эмоции?

- Там очень много семейных фотографий, относящихся к 70-ым годам, началу 80-ых. Это для меня очень личное и самое ценное. Но в целом выставка широкая, там и музыканты, и стрит фото, большая часть из которых тоже 70-ых годов. Кроме моих семейных фотографий там и жизнь того времени.

- Есть ли какой-то основной посыл, обобщающий всю выставку?

- Посыл такой: как здорово, когда ты молодой!

- Вы долго готовились к выставке?

- Ее делает Мультимедиа Арт Музей, я предоставляю свой материал, и они сами выбирают, сами печатают, сами размещают, сами называют выставку. Это большая работа, и, по-моему, это невозможно сделать самому фотографу. Точно так же как сверстать книгу. Фотографы выпускают свои книги, которые делают сами. Но смотреть без слез на это, в принципе, нельзя. Каждый должен заниматься своим делом, я фотографирую. Печатать фотографии – это тоже отдельное дело. Я сам иногда печатаю, но для выставок и музеев должны печатать люди, которые этим занимаются по-настоящему, всерьез.

- Что эта выставка значит для вас? Это какая-то ступень или желание поделиться своими внутренними чувствами?

- Для меня это приятная неожиданность. Мне, конечно, хочется поделиться, и хочется, чтобы люди, которые есть на фотографиях, и которые никогда их не видели, вдруг увидели себя там. Это для меня очень, конечно, важно. Но это случается крайне редко.

Свой первый снимок Игорь Верещагин сделал в 5 лет и с тех пор не расстается с фотокамерой. Помимо фотографии страстью Верещагина является музыка. Во время приезда The Rolling Stones в Москву в 1998 году Игорь Верещагин был официальным фотографом группы. Его фотографии печатались в российской и зарубежной прессе, на обложках пластинок музыкантов, украшали нью-йоркские музыкальные клубы. А вот первая выставка автора состоялась только в 2017 году.

