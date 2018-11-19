Руководство колонии объяснило меню Цеповяза близостью к морю

Меню одного из участников «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза объяснили близостью к морю. Как пишет «Московский комсомолец», такую точку зрения выказал один из заместителей начальника ИК-3 в Амурской области. Он отметил, что морепродукты и икра в регионе не являются дефицитом. Именно по этой причине «изысканное» меню Цеповяза его не смущает.

Кроме того, он напомнил, что заключенные имеют право на передачи от родственников, а также на хранение продуктов, которые были получены во время длительных свиданий.

Также в руководстве сделали акцент на том, что условия содержания заключенных в колонии зависят не от состава преступления, а от поведения заключенного. Отмечается, что Цеповяз «вел себя безупречно».

Как напоминает RT, Вячеслав Цеповяз, приговорённый к 20 годам лишения свободы – по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, был запечатлен вовремя обеда в колонии строгого режима. В меню входили крабы, красная икра и шашлык. Кроме того, стало известно, что мужчина пользовался мобильным телефоном, подчёркивает Ura.ru.

Добавим, ранее стало известно, что в следующем году ФСИН планирует запретить на законодательном уровне распространение мобильной связи на территории колоний. Об этом заявил замдиректора ведомства Валерий Бояринов, пишет «Интерфакс». По его словам, в настоящее время этот вопрос решается с операторами мобильной сети на территории учреждений и с Минкомсвязи. В свою очередь аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН заявил, что исключить исправительные учреждения из зон действия мобильной сети будет крайне сложно, и в результате могут пострадать жители близлежащих территорий.