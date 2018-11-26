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Рубль ослаб на фоне ситуации с арестом кораблей Украины

26 Ноября 2018 в 16:59
Рубль ослаб на фоне ситуации с арестом кораблей Украины

Курс рубля упал по отношению к доллару и евро на фоне геополитических рисков, связанных с ситуаций в Керченском проливе.

Официальный курс доллара, объявленный Центробанком на 27 ноября, составляет 66,51 рубля, что на 84 копейки выше установленного ранее.

Евро подорожал на 63 копейки и составил 75,57 рубля.

Биржевые курсы доллара и евро продолжили рост, сообщает RT.

Проседание российской валюты происходит на фоне ситуации в Керченском проливе. Три военных украинских корабля нарушили российскую границу и были задержаны. Пострадали несколько членов экипажей судов ВМС Украины. 

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что за конфликтом в Керченском проливе стоит отмена выборов на Украине.

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