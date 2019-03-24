Воскресенье
24 марта
USD 63.77
EUR 72.59
Горячие новости

РПЦ назвала преступлением операции по смене пола

24 Марта 2019 в 16:06
РПЦ назвала преступлением операции по смене пола

Русская православная церковь назвала операции по смене пола кощунством и преступлением. Глава отдела внешних церковных связей РПЦ Митрополит Иларион отметил недопустимость этого вмешательства в организм и сознание детей и подростков. Он добавил, что церковь никогда не согласится признать те извращения, существующие во многих западных странах, когда ребенку с самого детства внушают, что есть биологический пол, а есть тот пол, который он может сам себе выбрать. Митрополит заявил, что такие действия таких родители должны квалифицироваться как преступление и наказываться в уголовном порядке. По его мнению, ребенку стоит «дожить до совершеннолетия», прежде чем принять решение о смене пола.

Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали не делать рассылки СМС в религиозные праздники, в частности, в Прощеное воскресенье. Митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих не заменять «добрые дела» и поступки рассылками телефонных сообщений. «Нет ничего проще, чем в церковный праздник разослать коллективное поздравление, а в Прощеное воскресенье разослать просьбу о прощении. Самое трудное, действительно - это действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели, и того, кто находится рядом с нами, может быть каждый день, и кто эту обиду носит в своем сердце», - заявил священнослужитель.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.