РПЦ назвала преступлением операции по смене пола

Русская православная церковь назвала операции по смене пола кощунством и преступлением. Глава отдела внешних церковных связей РПЦ Митрополит Иларион отметил недопустимость этого вмешательства в организм и сознание детей и подростков. Он добавил, что церковь никогда не согласится признать те извращения, существующие во многих западных странах, когда ребенку с самого детства внушают, что есть биологический пол, а есть тот пол, который он может сам себе выбрать. Митрополит заявил, что такие действия таких родители должны квалифицироваться как преступление и наказываться в уголовном порядке. По его мнению, ребенку стоит «дожить до совершеннолетия», прежде чем принять решение о смене пола.

Ранее сообщалось, что в РПЦ призвали не делать рассылки СМС в религиозные праздники, в частности, в Прощеное воскресенье. Митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих не заменять «добрые дела» и поступки рассылками телефонных сообщений. «Нет ничего проще, чем в церковный праздник разослать коллективное поздравление, а в Прощеное воскресенье разослать просьбу о прощении. Самое трудное, действительно - это действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели, и того, кто находится рядом с нами, может быть каждый день, и кто эту обиду носит в своем сердце», - заявил священнослужитель.