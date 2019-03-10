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В РПЦ призвали не делать рассылки СМС в Прощеное воскресенье

10 Марта 2019 в 09:00
В РПЦ призвали не делать рассылки СМС в Прощеное воскресенье

Митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих не заменять «добрые дела» и поступки рассылками СМС, в том числе в Прощеное воскресенье, 10 марта.

«Нет ничего проще, чем в церковный праздник разослать по СМС коллективное поздравление, а в Прощеное воскресенье разослать по СМС просьбу о прощении. Самое трудное, действительно - это действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели, и того, кто находится рядом с нами, может быть каждый день, и кто эту обиду носит в своем сердце», -заявил священнослужитель в эфире телеканала «Россия-24».

Митрополит порекомендовал проявлять искреннюю заботу о ближних.

«А еще лучше загладить обиду какими-то добрыми делами, какими-то добрыми поступками, добрым отношением к человеку», — посоветовал Иларион.

Он также отметил, что добрые дела важны, прежде всего, для семьи, сообщает Газета.ru

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