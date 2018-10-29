Что известно о крушении Boeing 737 в Индонезии

ФОТО: место крушения Boeing 737 MAX // twitter.com/Sutopo_PN

Посольство РФ проверяет информацию о россиянах на борту разбившегося лайнера.

Спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолёта Boeing 737 MAX в Индонезии. Оно расположено в воде около побережья острова Ява. На борту воздушного судна находились 188 человек, семеро из них – члены экипажа. Об этом рассказали в министерстве транспорта страны.

Напомним, самолёт следовал рейсом JT610 из Джакарты в Панколпинанг. Однако после 13 минут полёта пропал с радаров. Как сообщил официальный представитель Главного управления гражданской авиации Индонезии Синду Рахаю, незадолго до крушения экипаж обратился с просьбой о посадке.

«Экипаж запросил возвращение в аэропорт, после чего связь с ним прервалась, лайнер исчез с экранов радаров», - пояснил Рахаю.

Посольство России в Индонезии проверяет информацию, был ли кто-то из граждан РФ на ьорту разбившегося лайнера. Об этом рассказал официальный представитель дипмиссии Денис Тетюшин.

«Мы направили официальный запрос в национальное Агентство по поиску и спасению относительно списка пассажиров. На данный момент известно, что среди членов экипажа граждан России не было», - цитирует слова Тетюшина ТАСС.

В сети уже появились первые кадры поисково-спасательной операции с места, где обнаружены обломки самолёта и личные вещи пассажиров.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

В настоящий момент остаётся неизвестным, удалось ли кому-то выжить в трагедии.

«Мы ещё не знаем, есть ли выжившие, мы надеемся, что есть», - цитирует издание Detik слова неназванного представителя экстренных служб.

Стоит отметить, что авиакомпания Lion Air, которой принадлежал разбившийся самолёт, является самым крупным бюджетным авиаперевозчиком в Индонезии. Напомним, самолёты Boeing 737 MAX эксплуатируются в мире с 22 мая 2017 года.