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Что известно о крушении Boeing 737 в Индонезии

29 Октября 2018 в 08:08
Что известно о крушении Boeing 737 в Индонезии
ФОТО: место крушения Boeing 737 MAX // twitter.com/Sutopo_PN

Посольство РФ проверяет информацию о россиянах на борту разбившегося лайнера.

Спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолёта Boeing 737 MAX в Индонезии. Оно расположено в воде около побережья острова Ява. На борту воздушного судна находились 188 человек, семеро из них – члены экипажа. Об этом рассказали в министерстве транспорта страны.

Напомним, самолёт следовал рейсом JT610 из Джакарты в Панколпинанг. Однако после 13 минут полёта пропал с радаров. Как сообщил официальный представитель Главного управления гражданской авиации Индонезии Синду Рахаю, незадолго до крушения экипаж обратился с просьбой о посадке.

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«Экипаж запросил возвращение в аэропорт, после чего связь с ним прервалась, лайнер исчез с экранов радаров», - пояснил Рахаю.

Посольство России в Индонезии проверяет информацию, был ли кто-то из граждан РФ на ьорту разбившегося лайнера. Об этом рассказал официальный представитель дипмиссии Денис Тетюшин.

«Мы направили официальный запрос в национальное Агентство по поиску и спасению относительно списка пассажиров. На данный момент известно, что среди членов экипажа граждан России не было», - цитирует слова Тетюшина ТАСС.

В сети уже появились первые кадры поисково-спасательной операции с места, где обнаружены обломки самолёта и личные вещи пассажиров.

В настоящий момент остаётся неизвестным, удалось ли кому-то выжить в трагедии.

«Мы ещё не знаем, есть ли выжившие, мы надеемся, что есть», - цитирует издание Detik слова неназванного представителя экстренных служб.

Стоит отметить, что авиакомпания Lion Air, которой принадлежал разбившийся самолёт, является самым крупным бюджетным авиаперевозчиком в Индонезии. Напомним, самолёты Boeing 737 MAX эксплуатируются в мире с 22 мая 2017 года.

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