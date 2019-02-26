Роструд напомнил о «короткой» рабочей неделе в марте

В Роструде напомнили о том, что следующая рабочая неделя будет четырехдневной. Три выходных дня положены россиянам в связи с празднованием Международного женского дня.

Ura.ru напоминает , что 8 марта, приходящееся в этом году на пятницу, станет нерабочим праздничным днем. А 9 и 10 марта по календарю — выходные дни.

Соответственно, предпраздничная рабочая неделя продлится четыре дня с 5 по 7 марта включительно, добавляет Утро.ру. Предпраздничный рабочий день, 7 марта, будет короче на один час.Следующие длинные выходные ожидают россиян в майские праздники. Эксперты туротрасли уже заявили, что спрос на туры в Сочи в эти дни вырос в полтора раза. Чтобы сэкономить, покупать пакетные туры и авиабилеты лучше сейчас.