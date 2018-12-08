«Ростов» без Карпина проиграл «Крыльям Советов» - 0:1

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был удален со скамейки запасных во время матча Чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов». Игра состоялась в субботу в Самаре.

Для самарцев этот матч стал самым зимним в истории – команда впервые играла 8 декабря. Единственный мяч в ворота «Ростова» забил на 11-минуте румынский полузащитник самарского клуба Паул Виорел Антон.

Отыграться у ростовчан не получилось. Кроме того, в конце встречи с поля за «излишнюю эмоциональность» был удален главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. К слову, он выступал за отмену матча, но перед игрой представители обоих клубов сочли удовлетворительным состояние поля.

Ранее ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН заявлял, что зимой в России играть в футбол – это глупость.