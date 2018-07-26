Рост цен в России в июне не превысил 4%

Рост цен в российских регионах в июне не превысил 4%. Об этом говорится в «Картине инфляции», составленной Минэкономразвития. В Дагестане, в частности была зафиксирована дефляция на уровне 0,2%. Этому способствовал сбор нового урожая - производители стремились выставить на прилавки свежие овощи и фрукты, что безусловно повлияло на цены. Как отмечают «Известия», самый большой рост цен в июне был отмечен в Ингушетии, он составил почти 4 %.

Экономисты, как и годом ранее ожидают дефляцию уже по всей России, однако она будет не такой выраженной. В 2017-м она составила всего полпроцента.

Центробанк прогнозирует инфляцию на конец нынешнего года на уровне 3,5%-4%.

Ранее НСН писала, что правительство готово проиндексировать пенсии, на это будет направлено около триллиона рублей.