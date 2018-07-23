На индексацию пенсий выделят триллион рублей

Правительство планирует выделить на индексацию пенсий до 2024 года около 3-ёх триллионов рублей. При этом за счет постепенного повышения пенсионного возраста будут индексироваться выплаты неработающим пенсионерам.

Как планирует кабмин и Пенсионный фонд России, к 2024 году средний размер пенсий должен увеличиться до 20 тысяч рублей, и таким образом, в 2 раза превысить размер прожиточного минимума.В 2019 году пенсии будут увеличены в среднем на 1000 рублей.

«Русская планета» цитирует министра труда и соцзащиты Максима Топилина, который представляя Госдуме законопроект о пенсионной реформе, пообещал рост пенсий «которого никогда не было в истории России».