На индексацию пенсий выделят триллион рублей

Как планирует кабмин и Пенсионный фонд России, к 2024 году средний размер пенсий должен увеличиться до 20 тысяч рублей, и таким образом, в 2 раза превысить размер прожиточного минимума.В 2019 году пенсии будут увеличены в среднем на 1000 рублей.
«Русская планета» цитирует министра труда и соцзащиты Максима Топилина, который представляя Госдуме законопроект о пенсионной реформе, пообещал рост пенсий «которого никогда не было в истории России».
Ранее НСН писала, почему Наталья Поклонская отказалась голосовать за нынешний вариант законопроекта.