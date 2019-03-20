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Росстат выявил связь между доходами россиян и одиночеством

20 Марта 2019 в 11:04
Росстат выявил связь между доходами россиян и одиночеством

Специалисты Росстата выяснили связь между уровнем доходов россиян и одиночеством. Исследование показало, что малообеспеченные граждане чаще чувствуют себя одинокими. Почти половина респондентов (47%), которые причисляют себя к группе с низкими доходами, пожаловались на одиночество. Каждый пятый признался, что такое чувство одолевает очень часто, сообщает РБК.

Среди респондентов со средним доходом одиночество испытывают только 23,8% , а среди граждан с высокими заработками эта цифра оказалась еще меньше — 16,7%.

В исследовании отмечается, что женщины страдают от одиночества чаще мужчин - 30,2% и 18,3% соответственно, пишут «Известия».

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что изменение методологии подсчета реальных доходов россиян скроет истинное положение дел.



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