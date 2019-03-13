Экономист: Вместо подъема доходов власти поменяют методику расчета

Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что переход на новую методологию подсчета реальных доходов населения скроет истинное положение дел.

Правительство и Минэкономразвития (МЭР) разошлись в методологии подсчета реальных доходов населения. Так глава МЭР Максим Орешкин признал, что Росстат все-таки рассмотрит возможность ее поменять. Напомним, что с апреля 2017 года структура находится в ведении Министерства.

Ранее Росстат критиковал Антон Силуанов, недовольный расчетом показателя реальных доходов. Он отметил, что «качество счета ужасное. Реальные зарплаты, которые составляют большую часть реальных доходов населения, как считаются, более-менее понятно и достоверно. Что касается расчета реальных доходов населения, большие очень претензии». Орешкин в ответ заявил, что в России используют универсальную методологию, принятую со всем мире. Но если надо поменять, Росстат рассмотрит такую возможность.

в эфире, что изменение методологии на время покажет красивую цифру, но она будет совершенно далека от истинной.

«Более или менее понятны недостатки методологии, и проблема не столько в ней самой, столько в том, на что ее поменяют. И как они будут меж собой сопрягаться. И пока не определено, на какую новую систему подсчета перейдут», - высказал основную претензию эксперт.Денис Ракша пояснил, что правительству, и вице-премьеру Антону Силуанову в частности, не нравится, что доходы населения все время падают. И не факт, что это не правда. А значит кабмин задумывается о такой методологии, согласно которой доходы будут расти. И в этом случае тот же министр Силуанов будет удовлетворён новыми цифрами.

«Но у населения-то ничего не изменится, доходы населения останутся такими же, как и были. И вторая проблема, которая всегда возникает в смене методологии, это как делать «длинные ряды». Если на протяжении 10 лет считать по одной методологии, потом – по другой, получится разрыв. И нельзя сравнить данные за прошлый год с данными – за нынешний, потому что это считается по-разному. Непонятно, что за на самом деле происходит», - пояснил

В пример он привел данные за прошлый год. Когда по одной методологии реальные доходы начали расти, но сравнить их с тем, как они падали невозможно. Считали цифры по-другому.

В этой ситуации делают «переходные флюс», пересчитывая данные, полученные по одной методологии, чтобы их можно было сопрягать с данными по старой. Но цифры, как правило, получаются, по словам экономистов, «кривые».

«Надо сохранять универсальную методологию, потому что она дает возможность сравнивать реальные доходы жителей разных стран. А это очень важно. Да и вообще, главным достоинством любой методологии является ее преемственность. Как только из конъектурных соображений систему начинают менять, сразу наступает хаос и непонятно, что в целом происходит. А понимать было бы неплохо, даже если за реальные цифры кто-то получает по голове », - резюмировал в эфиреДенис Ракша.

Добавим, реальные доходы россиян, рассчитываемые Росстатом, снижаются уже пятый год подряд. По итогам 2018 года они сократились на 0,2%.

Однако по прогнозу МЭР, реальные доходы населения должны были вырасти ​на 3,4%. В

2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%. В начале 2019 года показатель продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.