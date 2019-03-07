Росстат назвал самые «женские» сферы деятельности

Названы сферы деятельности, где трудятся в основном женщины. По данным Росстата за 2017 год, на первом месте оказалась сфера образования, в которой 82% сотрудниц-женщин.
На втором месте — деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (79%). Кроме того, в основном лишь представительницы прекрасного пола трудятся в гостиничном бизнесе и в сфере общественного питания (73%), передает RT.
Преимущественно женские коллективы также в финансовых и страховых организациях — 69%, пишет «Газета.ру».
Меньше всего женщин можно встретить в строительстве (14%) и добыче полезных ископаемых (17%).
Росстат отмечает, что 59% руководящих позиций в России занято мужчинами, передают «Известия».
Ранее актер театра «Квартет И» Камиль Ларин прокомментировалв эфире НСН данные исследования о том, что каждый пятидесятый отец в России идет в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет вместо своей жены.