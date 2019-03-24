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Россию признали энергетической сверхдержавой

24 Марта 2019 в 12:22
Россию признали энергетической сверхдержавой
Кристоф Фрай. Фото: TASS/ZUMA/Artur Widak

Кристоф Фрай, генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС), заявил, что Российская Федерация независимо от дальнейшего развития международной энергетики, будет оставаться энергетической сверхдержавой. Свое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой»,- цитирует агентство слова собеседника.

Фрай обратил внимание на богатые природные ресурсы и наличие возобновляемых источников энергии, технологии которые Россия готова предложить на мировом рынке, несмотря на растущую конкуренцию в данном сегменте, отмечает RT.

Ранее профессор кафедры Современного Востока РГГУ Григорий Косач в интервью НСН назвал выступление министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии  Халида аль-Фалиха п оповоду новых антироссийских санкций США «любопытным обстоятельством», обозначающим новый тренд во внешнеэкономической политике страны в отношении России.

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