Ветеран «Альфы»: Эстония ведёт разведку в России только по заданию США

ФОТО: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации

Сергей Гончаров рассказал НСН, как изменилась система шпионажа в Эстонии со времен СССР.

Состоялся обмен осуждёнными за шпионаж между Москвой и Таллином, пишет RT. Об этом сообщили в пресс-службе полиции безопасности Эстонии. Отмечается, что ранее оба осуждённых подавали прошения о помиловании, которые были подписаны главами России и Эстонии.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН объяснил, какие цели могла преследовать Эстония в ходе разведки на территории РФ. Также он заявил, что большинство прибалтийских стран не представляет опасности для России.

«Надо понимать, что прибалтийские страны, не будем их обижать, но они экономически и политически слабые. И естественно, что они находятся в фарватере американской идеологии и Евросоюза. Поэтому говорить, что они самостоятельно пытаются добиться каких-то разведывательных данных и именно для себя, было бы неправильно. Они используют их только в интересах США и ЕС. Надо признать, что они ведут разведку и шпионаж по заданию своих “руководителей”. Как страны, они для нас не приставляют угрозы. Единственная для нас опасность в том, что страны НАТО располагают своё оружие в этих прибалтийских государствах», — заметил Гончаров.

По его словам, в разведку Эстонии пришло новое поколение сотрудников, которое в отличие от своих предшественников настроено антироссийски.

«Сейчас в разведку прибалтийских стран, конечно, пришли новые поколения. И если прежде эти страны находились под нашим влиянием, то сейчас всё поменялось. Я практически уверен, что какой-то опыт новичкам могут передавать и бывшие сотрудники КГБ. Но, к нашему сожалению, это новое поколение настроено антироссийски», — заключил собеседник НСН.

Обмен пленными состоялся 10 февраля на погранпункте Койдула, отмечает «Русская планета». России был выдан Артем Зинченко, приговорённый к пяти годам тюрьмы за шпионаж в прибалтийской стране в мае 2017 года. Эстонии был выдан её гражданин Райво Суси, получивший 12 лет лишения свободы в декабре 2017 года также за разведывательную деятельность на территории России.