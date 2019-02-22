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Россию обвинили во вмешательстве в выборы в Молдавии

22 Февраля 2019 в 17:16
Россию обвинили во вмешательстве в выборы в Молдавии

Демократическая партия Молдовы расценило возбужденное в РФ уголовное дело в отношении своего лидера Владимира Плахотнюка как вмешательство в проходящую в республике кампанию по выборам в парламент. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении партии.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД России раскрыло международную преступную сеть, которая вывела из России около 37 миллиардов рублей. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что преступную группу возглавлял ведущий в Молдавии политик Владимир Плахотнюк. В схеме крупномасштабных незаконных валютных операций участвовали граждане России и Молдавии, в том числе Вячеслав Платон. Волк сообщила, что Плахотнюк и Платон не задержаны, так как в настоящее время находятся не в России.

Когда-то Плахотнюк торговал вином — потом начался его стремительный финансовый взлет. В середине 1990-х он основал молдавско-американскую финансовую группу Angels. В середине 2000-х Плахотнюк стал одним из руководителей крупнейшего банка Молдовы Victoriabank. Потом Плахотнюк ушел в политику и прошел путь от депутата до руководителя правящей партии страны, напомнил телеканал «360».


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