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Молдавского политика обвинили в выводе 37 миллиардов из России

22 Февраля 2019 в 09:54
Молдавского политика обвинили в выводе 37 миллиардов из России

МВД России раскрыло международную преступную сеть, которая вывела из России около 37 миллиардов рублей. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что преступную группу возглавлял ведущий в Молдавии политик Владимир Плахотнюк, пишет «Свободная пресса».

В схеме крупномасштабных незаконных валютных операций участвовали граждане России и Молдавии, в том числе Вячеслав Платон.

Волк сообщила, что Плахотнюк и Платон не задержаны, так как в настоящее время находятся не в России, передает RT.  

Пока помещен под арест их сообщник в России Александр Коркин, сообщает Ura.ru.

Это не первое обвинение против Владимира Плахотнюка – еще в 2017 году суд в России выдал ордер на его арест. В Молдавии Плахотнюк возглавляет Демократическую партию Молдовы.

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