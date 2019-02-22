Молдавского политика обвинили в выводе 37 миллиардов из России

МВД России раскрыло международную преступную сеть, которая вывела из России около 37 миллиардов рублей. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что преступную группу возглавлял ведущий в Молдавии политик Владимир Плахотнюк, пишет «Свободная пресса».

В схеме крупномасштабных незаконных валютных операций участвовали граждане России и Молдавии, в том числе Вячеслав Платон.

Волк сообщила, что Плахотнюк и Платон не задержаны, так как в настоящее время находятся не в России, передает RT.

Пока помещен под арест их сообщник в России Александр Коркин, сообщает Ura.ru.

Это не первое обвинение против Владимира Плахотнюка – еще в 2017 году суд в России выдал ордер на его арест. В Молдавии Плахотнюк возглавляет Демократическую партию Молдовы.