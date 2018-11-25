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Российскую границу незаконно пересекли три украинских корабля

25 Ноября 2018 в 11:22
Российскую границу незаконно пересекли три украинских корабля

Три судна ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива. Об этом сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.

Суда зашли в закрытую акваторию около 7:00 утра, нарушив тем самым две статьи Конвенции ООН по морскому праву. Согласно этим документам, за безопасность в морском пространстве отвечает прибрежное государство.

Стоянка и движение судов в Керчи разрешены, в соответствии с графиком, утвержденным капитанов российского морского порта. В график прохода данные суда не включены. В сообщении погрануправления ФСБ по Крыму отмечается, что украинские суда продолжают движение к Керченскому проливу, опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.

В среду российский МИД предупредил Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. В ведомстве добавили, что Москва готова к конструктивному диалогу по Азову.

Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН предупреждал, что Украина будет провоцировать обострение ситуации в Азове, надеясь на помощь НАТО. Но, по мнению вице-адмирала, ради Киева НАТО «в пасть зверю не полезет».

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