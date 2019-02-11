Российский спутник засек загадочные вспышки над Землёй

Российском университетский спутник «Ломоносов» зафиксировал в атмосфере Земли массированные «взрывы» света, физическая природа которых пока совершенно не понятна. Об этом сообщил РИА Новости директор НИИ ядерной физики МГУ имени Ломоносова Михаил Панасюк. Как уточняет RT , необычное явление зарегистрировано с помощью ультрафиолетового телескопа, который установлен на космическом аппарате.

По словам Михаила Панасюка, световой «взрыв» фиксировался на высоте нескольких десятков километров над поверхностью Земли, причём под самим этим «взрывом» не наблюдалось никаких природных явлений вроде грозы, передает Ura.ru . Вся атмосфера нашей планеты подсвечивается периодически всплесками ультрафиолетового излучения. Однако учёные знают природу только части из них.

Спутник «Ломоносов» изготовлен Научно-производственной корпорацией «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна специально для МГУ. Аппарат был выведен в космос в апреле 2016 года во время первого в истории пуска с космодрома «Восточный».