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Авиация и космос

В РАН ждут доклад МГУ о загадочных «взрывах» света над Землей

11 Февраля 2019 в 10:23
В РАН ждут доклад МГУ о загадочных «взрывах» света над Землей
Директор Института космических исследований РАН в эфире НСН поздравил коллег с находкой спутника «Ломоносов».

Российский спутник «Ломоносов» зафиксировал в атмосфере Земли массированные «взрывы» света, физическая природа которых пока совершенно не понятна. Об этом сообщил «РИА Новости» директор НИИ ядерной физики МГУ имени Ломоносова Михаил Панасюк. Необычные данные удалось получить с помощью ультрафиолетового телескопа на запущенном в 2016 году спутнике.

В беседе с НСН директор Института космических исследований РАН Лев Зелёный поздравил коллег с находкой и выразил надежду на скорый доклад о возможных открытиях.

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«Мы давно ждем от “Ломоносова” именно таких результатов. Он направлен на изучение цветовых явлений в атмосфере, которые могут создаваться самыми разными процессами: и взаимодействием с мощными космическими лучами, и атмосферным электричеством. Он специально заточен на это. Это хорошая новость. Поздравляю коллег из Московского университета с этими результатами. Еще, конечно, надо разбираться. Надеемся услышать на наших конференциях, которые мы в институте проводим, об этих новых, будем надеяться, открытиях», — заявил академик РАН.

Напомним, что спутник «Ломоносов» был изготовлен по заказу МГУ и выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а» в апреле 2016 года в результате первого в истории пуска с космодрома «Восточный».
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