В РАН ждут доклад МГУ о загадочных «взрывах» света над Землей

Российский спутник «Ломоносов» зафиксировал в атмосфере Земли массированные «взрывы» света, физическая природа которых пока совершенно не понятна. Об этом сообщил «РИА Новости» директор НИИ ядерной физики МГУ имени Ломоносова Михаил Панасюк. Необычные данные удалось получить с помощью ультрафиолетового телескопа на запущенном в 2016 году спутнике.
В беседе с НСН директор Института космических исследований РАН Лев Зелёный поздравил коллег с находкой и выразил надежду на скорый доклад о возможных открытиях.
Напомним, что спутник «Ломоносов» был изготовлен по заказу МГУ и выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а» в апреле 2016 года в результате первого в истории пуска с космодрома «Восточный».