Российским банкам запретят выпуск карт старого образца

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать только бесконтактные карты, которые используют NFC-технологию, сообщает Ura.ru.

Известно, что Visa введет новый порядок выпуска карт уже 13 апреля этого года, а Mastercard также в апреле, но через 2 года.

Как сообщает Москва 24, председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров рассказал, что выпуск карт нового типа обойдется дороже. По его словам, в первую очередь введение в оборот бесконтактных карт отразится на банках, которые выпускают контактные для отдельных клиентских сегментов, чтобы оптимизировать свои расходы.

Ранее президент Национальной ассоциации коллекторских агентств, а также председатель СРО совета «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал о новой услуге банков, благодаря которой можно будет снять обналичить средства в магазинах.