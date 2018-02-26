Российские секс-инструкторы задержаны в Таиланде

Россияне Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, задержаны в числе десяти «секс-инструкторов» из России, задержанных в Паттайе. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанные сейчас находятся в следственном изоляторе, где ожидают суда.

По законам Таиланда, за незаконную работу на территории королевства предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тыс. батов (180 тысяч рублей), пишет «Газета.ру». Осужденных также могут депортировать из страны.