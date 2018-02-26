Сябитова: Количество браков увеличилось совсем не из-за оптимизма

В эфире НСН телеведущая заявила, что желание вступить в брак и оптимистичная оценка материального положения не связаны, несмотря на мнение экспертов.

В 2017 году в брак вступили почти на 64 тысяч пар больше, чем в 2016-м, следует из данных Росстата. По мнению экспертов, россияне стали оптимистичней оценивать свое материальное положение и перестали откладывать походы в ЗАГС, сообщают «Известия».



Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова в эфире НСН опровергла данное предположение экспертов (слушайте аудио):

«Вы знаете, оптимизм и походы в ЗАГС рядом не стоят и не зависят друг от друга, потому что все походы в ЗАГС - это желание людей продолжать свой род. И не просто продолжать, а традиционно продолжать. Люди они же в семьях находятся, у них же родители есть. Поэтому пожениться или вступить в брак - это нормальная и природная, и социальная роль, но от оптимизма она уж точно не зависит. Люди просто продолжают рожать, создавая семьи», - сказала Сябитова.

«Известия» также отмечают, что данная динамика увеличения количества браков оказалась положительной впервые за четыре года.