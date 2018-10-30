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Российские санкции против Украины затронут 360 компаний

30 Октября 2018 в 21:32
Российские санкции против Украины затронут 360 компаний

В правительстве завершается работа над постановлением о введении ответных экономических мер на санкции Украины, сообщил «Интерфаксу» источник в кабмине России.

Меры коснутся порядка 360 компаний и затронут более 50 физлиц. Источник заверил, что в списке «будет много интересных открытий для граждан Украины», в том числе «лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов».

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателя правительства РФ, а после подписания опубликован», - сказал источник.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко заявил, что Киеву нельзя разрывать договор с Москвой о совместном использовании Азовского моря. В противном случае, по мнению парламентария, Украина «сама себя загонит в тупик». Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН согласился с выводами Денисенко.25 октября представители Европарламента одобрили резолюцию, которая призывает Евросоюз ужесточать санкции против России, если ситуация в Азовском море будет обостряться.

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