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Российские паралимпийцы отказались нести флаг на открытии Игр-2018

2 Марта 2018 в 11:26
Российские паралимпийцы отказались нести флаг на открытии Игр-2018

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что российские паралимпийцы отказались нести флаг Паралимпийского комитета во время церемонии открытия зимних Игр в Пхенчхане. По его словам, на совещании с Международным паралимпийским комитетом (МПК), которое состоялось в Бонне, он попросил назначить для этой задачи волонтера соревнований, передает РИА Новости. Рожков пояснил, что российские спортсмены привыкли выступать под своим флагом.

По словам Рожкова, в МПК отнеслись к просьбе Паралимпийского комитета России с пониманием.

Российские спортсмены будут выступать на Паралимпиаде, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта, в качестве нейтральных атлетов. Это связано с тем, что 29 января МПК продлил отстранение ПКР, передает RT.

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