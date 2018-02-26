Терентьев: Мы надеемся на расширение списка допущенных к Играм паралимпийцев!

В беседе с НСН паралимпиец заявил, что ждёт окончательного вердикта МОК по ОКР.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил до Игр в Пхёнчхане, которые стартуют 9 марта, 30 российских паралимпийцев. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Член Совета спортсменов Международного Паралимпийского комитета, депутат Госдумы Михаил Терентьев в эфире НСН выразил надежду, что список допущенных спортсменов расширится (слушайте аудио).

«Вероятно, что этот список будет расширен. Мы видим в пресс-релизе МПК, что есть фраза: “небольшое количество заявочных форм ещё рассматривается”. Возможно, это решение будет принято в ближайшее время», — заявил Терентьев.

Однако российские паралимпийцы допущены на Игры под нейтральным флагом, рассказал собеседник НСН. Всё паралимпийское движение ждёт окончательного решения МОК по восстановлению в правах Олимпийского комитета России, но и здесь остаются вопросы без ответов.

«Наши спортсмены выступают под нейтральным флагом, при этом нет такой фразы, что это нейтральные спортсмены из России, это называется “выступление нейтральных атлетов”. Это более жёсткое требование, хотя мы все с нетерпением ждём решения МОК, которое должно состояться 28 февраля. И если ОКР будет восстановлен в своих правах, то непонятно, почему Паралимпийский комитет до сих пор не восстановлен», — заметил Терентьев.

Добавим, на сегодняшний день подтверждено участие российских спортсменов в горнолыжном спорте (10 россиян), в лыжных гонках (12), в керлинге (5) и сноуборде (3). Отмечается, что россияне были допущены до участия только в тех видах спорта, где остались квоты, не использованные другими странами.