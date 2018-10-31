Российские олигархи вывели 70% сбережений за границу

Предприниматели из России хранят около 70% сбережений в зарубежных банках, следует из исследования «Private Banking в России 2018», проведенного компанией Frank RG.

Исследование длилось с апреля по октябрь и коснулось активов не менее 1 млн долларов свыше 30 тысяч россиян. Совокупные активы составили $455 млрд, из которых 315 млрд хранятся в иностранных банках, пишет «Русская планета».

Финансовый аналитик Валерий Безуглов считает, что сейчас миллионеры возвращают активы в Россию из-за санкций, опасаясь их ареста.

Бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН рассказал, что необходимо изменить, чтобы российские долларовые миллиардеры начали массово хранить сбережения в банках России. По его словам созданная в стране среда не только отпугивает олигархов, но и иностранных инвесторов.