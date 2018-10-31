Среда
31 октября
USD 65.77
EUR 74.79
Горячие новости

Российские олигархи вывели 70% сбережений за границу

31 Октября 2018 в 22:25
Российские олигархи вывели 70% сбережений за границу

Предприниматели из России хранят около 70% сбережений в зарубежных банках, следует из исследования «Private Banking в России 2018», проведенного компанией Frank RG.

Исследование длилось с апреля по октябрь и коснулось активов не менее 1 млн долларов свыше 30 тысяч россиян. Совокупные активы составили $455 млрд, из которых 315 млрд хранятся в иностранных банках, пишет «Русская планета».

Финансовый аналитик Валерий Безуглов считает, что сейчас миллионеры возвращают активы в Россию из-за санкций, опасаясь их ареста.

Бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН рассказал, что необходимо изменить, чтобы российские долларовые миллиардеры начали массово хранить сбережения в банках России. По его словам созданная в стране среда не только отпугивает олигархов, но и иностранных инвесторов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.