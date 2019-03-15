Российские мусульмане опасаются последователей новозеландского стрелка

Заместитель муфтия Москвы Марат Хазрат Алимов прокомментировал теракт в городе Крайстчерч, где ультранационалист Брендон Таррант застрелил 49 прихожан местных мечетей. Он заявил в прямом эфире радиостанции «Серебряный Дождь», что такая же угроза возможна в России от каких-либо радикально настроенных организаций. «Гипотетически это возможно. Но на самом деле, наше общество более толерантное, мультикультурное», - сказал Алимов. Он также добавил, что шокирован сообщениями из Новой Зеландии, и выразил соболезнования семьям погибших. «Сегодня во всех мечетях прошли молебны за упокоение убиенных. Мы скорбим, и для нас это большой шок и трагедия», - отметил заместитель муфтия Москвы.

Ранее сообщалось, что сегодня в новозеландском городе Крайстчерч были расстреляны прихожане двух мечетей. В результате теракта 49 человек погибли, еще 48 получили ранения. Стрелявший задержан, он предстанет перед судом 16 марта. Устроивший стрельбу в мечети в Новой Зеландии обещал расправиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом говорится в его 37-страничном манифесте, который 28-летний приверженец ультраправых взглядов из Австралии выложил в сеть перед нападением на мусульман в городе Крайстчерч. Немецкий политолог Александр Рар объяснил НСН, что в Новой Зеландии присутствует такие же проблемы, как и в Европе. В свою очередь директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал Ura.ru, что миграционная политика Запада приведет к новым терактам.