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Российские лыжники намерены возместить через суд ущерб за обвинения в допинге

1 Февраля 2018 в 17:13
Российские лыжники намерены возместить через суд ущерб за обвинения в допинге
Фото: balavana.ru

Компенсировать моральный и репутационный ущерб за необоснованные обвинения в нарушении допинговых правил намерены российские лыжники. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что восемь спортсменов готовятся подать иски в гражданский суд. В их числе - олимпийский чемпион Сочи Александр Легков, пишет ТАСС.

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В четверг, 1 февраля, спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Международный олимпийский комитет считает, что спортивный арбитраж не усмотрел системных нарушений

Ранее МОК отстранил российских атлетов по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг- проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Теперь результаты оправданных спортсменов на Играх-2014 были восстановлены, сообщает Ura.ru

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