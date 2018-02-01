Российские лыжники намерены возместить через суд ущерб за обвинения в допинге

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Компенсировать моральный и репутационный ущерб за необоснованные обвинения в нарушении допинговых правил намерены российские лыжники. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что восемь спортсменов готовятся подать иски в гражданский суд. В их числе - олимпийский чемпион Сочи Александр Легков, пишет ТАСС.



В четверг, 1 февраля, спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Международный олимпийский комитет считает, что спортивный арбитраж не усмотрел системных нарушений

Ранее МОК отстранил российских атлетов по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг- проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Теперь результаты оправданных спортсменов на Играх-2014 были восстановлены, сообщает Ura.ru.