Российские конькобежцы завоевали бронзу ЧМ в командном спринте

Мужская сборная России заняла третье место в командном спринте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле. В составе сборной России выступали Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 10 февраля.

Ранее сообщалось, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Также конькобежец принял решение отказаться от тренерской работы в России. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила НСН, почему не стоит осуждать решение спортсмена. По её словам, остаются шансы, что Виктор Ан решит вернуться к тренерской карьере в России в будущем. «Свободная пресса» рассказывала о конфликте Виктора Ана и Международным олимпийским комитетом, в связи с чем МОК не пригласил спортсмена на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.