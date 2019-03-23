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Российские истребители дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой

23 Марта 2019 в 15:31
Российские истребители дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой

Российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H Военно-воздушных сил США над Балтийским морем. Отмечается, что истребители не допустили приближения к госгранице иностранных военных самолётов. С 14 марта самолёты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полётов над Балтийским морем.

21 марта сообщалось, что два российских истребителя Су-27 сопроводили стратегический бомбардировщик США B-52H Stratofortress над водами Балтики. В сообщении Минобороны РФ говорится, что истребители были подняты в воздух для идентификации и сопровождения самолёта. После того, как американский самолет повернут в сторону от российской границы Су-27 вернулись на аэродром базирования.

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