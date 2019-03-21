Минобороны выложило видео сопровождения бомбардировщика США B-52

Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения двумя российскими истребителями Су-27 бомбардировщика США B-52. В сообщении военного ведомства говорится, что истребители были подняты в воздух для идентификации и сопровождения самолёта. После того, как американский самолет повернут в сторону от российской границы Су-27 вернулись на аэродром базирования.





В Минобороны отметили, что «цель была обнаружена на значительном удалении от» границы России, передает RT.

Ранее в эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов связал необходимость российских самолетов перехватывать иностранные разведчики у своих границ с весенним обострением.

