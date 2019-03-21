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Минобороны выложило видео сопровождения бомбардировщика США B-52

21 Марта 2019 в 12:19
Минобороны выложило видео сопровождения бомбардировщика США B-52

Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения двумя российскими истребителями Су-27 бомбардировщика США B-52. В сообщении военного ведомства говорится, что истребители были подняты в воздух для идентификации и сопровождения самолёта. После того, как американский самолет повернут в сторону от российской границы Су-27 вернулись на аэродром базирования.


В Минобороны отметили, что «цель была обнаружена на значительном удалении от» границы России, передает RT

Ранее в эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов связал необходимость российских самолетов перехватывать иностранные разведчики у своих границ с весенним обострением.

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