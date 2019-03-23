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Российские фигуристы выиграли серебро чемпионата мира

23 Марта 2019 в 13:18
Российские фигуристы выиграли серебро чемпионата мира

В японском городе Сайтама продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В субботу прошли соревнования танцевальных пар, победителями которых стали французские фигуристы. Серебряные медали завоевала российская пара Виктория Синицина – Никита Кацалапов. Эта медаль стала первой для российских танцоров на льду за последние шесть лет. Бронза – у американцев. Еще одна танцевальная пара из России – Александра Степанова и Иван Букин заняли итоговое четвертое место.

Накануне сообщалось, что российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме. Она выиграла произвольную программу с результатом 155,42 балла. Для 16-летней олимпийской чемпионки Загитовой эта победа стала первой на чемпионатах мира. Медведева дважды побеждала на мировых первенствах. Российский фигурист и тренер Илья Авербух в эфире НСН поздравил российских спортсменок с победой на соревнованиях в Японии и отметил ее потрясающий характер и подготовку.

Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале. Теперь на мировом первенстве Россию будут представлять три танцевальные пары.

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