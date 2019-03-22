Авербуха потрясла победа Загитовой

Российский фигурист и тренер Илья Авербух в эфире НСН выразил восторг характером российской фигуристки.

Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме. Она выиграла произвольную программу с результатом 155,42 балла. Итоговое второе место заняла спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронзовая медаль досталась еще одной россиянке Евгении Медведевой. Для 16-летней олимпийской чемпионки Загитовой эта победа стала первой на чемпионатах мира. Медведева дважды побеждала на мировых первенствах. Турнир завершится 24 марта.

Российский фигурист и тренер Илья Авербух в эфире НСН поздравил российских спортсменок с победой на соревнованиях в Японии.

«Я поздравляю Алину Загитову и Этери Тутберидзе, весь тренерский штаб, убедительная абсолютная победа Алины. Заслуженная для нее. Подтвердила звание абсолютной чемпионки мира, победив и в короткой, и в произвольной программе. То, что Алина позволила себе не облегчить программу после колоссального отрыва, а пошла на все ее сложности, говорит о потрясающем характере. Поэтому и чемпионские медали. Женя Медведева показала себя тоже очень хорошо в этом сезоне. Вот эти доли секунды, благодаря которым она победила, это как раз такая высшая справедливость. Эта медаль для Жени была важнее. В общем, очень успешное для нас складывается первенство, один из самых удачных для нас чемпионатов мира», - отметил он.

Президент России Владимир Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира. Он отметил, что 16-летняя фигуристка откатала всю программу «на одном дыхании» и выразил уверенность в том, что ей по плечу сложные задачи и вызовы. Для олимпийской чемпионки Загитовой эта победа стала первой на чемпионатах мира. Медведева дважды побеждала на мировых первенствах. Турнир в Японии завершится 24 марта.