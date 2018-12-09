Российские эксперты проверят аэропорты Египта

Аэропорты египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх проверят российские специалисты. Группа экспертов по авиабезопасности прибыла в Египет для проведения инспекции, сообщил журналистам источник в египетском министерстве авиации.

«Прибыли сегодня утром. Завтра начинают инспектировать аэропорты», — сообщил один из источников, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, две группы экспертов будут работать в двух аэропортах до 16 декабря.

Ранее НСН сообщала, что принимающие компании Египта после возвращения чартерных перелетов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх готовы предоставить для российского рынка 30% скидку на отели от цен туроператоров.