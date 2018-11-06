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Египетские скидки для россиян могут достигать 30% от цен туроператоров

6 Ноября 2018 в 18:43
Египетские скидки для россиян могут достигать 30% от цен туроператоров

Принимающие компании Египта рассказали о загрузке и текущих минимальных ценах на отели уровня 3–5* в Шарм-эш-Шейхе, спрогнозировав уровень цен после начала полетов чартеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Исполнительный директор одного из крупных туроператоров, сообщил, что после возвращения чартерных перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх размер скидок египетских отелей для российского рынка в первое время может достигать 30% от цен туроператоров.

В ближайшее время, по мнению экспертов, для российских туристов Египет будет дешевле Турции.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила НСН о массовом сокращении турагентств в России.Исполнительный директор АТОР подчеркнула, что сокращение агентского туризма – «очень яркая тенденция этой осени». «Эти тенденция сохранятся в осенне-зимнем сезоне 2018 года и зимнем сезоне 2019 года. Количество игроков на туристическом рынке будет сокращаться», - отметила Ломидзе.

По её мнению, туроператорам, работающим на массовых направлениям, все сложнее конкурировать с крупными компаниями и мы видим явную тенденцию к сокращению количества игроков, либо к переходу в нишевый продукт. Одновременно происходит сокращение комиссии и сокращение турагентского бизнеса. Конкурировать могут только очень крупные агентства с некоторой диверсификацией и возможностью приспосабливаться к очень сложным рыночным ситуациям, заключила Ломидзе.

 


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