Российские бомбардировщики обеспокоили НАТО

Два российских бомбардировщика Ту-160 обеспокоили НАТО на учениях «Единый трезубец». Великобритания в результате подняла в воздух свои истребители, которые сопровождали самолеты России, пишет RT.

Минобороны России в среду сообщило о плановом полете двух военных самолетов над Баренцевым и Норвежским морями. Там отметили, что воздушные судна в ходе 10-часового полета не нарушали границ других государств, совершая его в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Кроме того, Россия предупредила о предстоящих полетах с 1 по 3 ноября над Норвежским морем, а также о том, что ВМФ России проведет учебные полеты с ракетными стрельбами с 6 по 9 ноября в Баренцевом море и международных водах севернее Норвегии.

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов заявил в эфире НСН, что с вступлением в НАТО Киева и Тбилиси круг недружественного союза вокруг России сузится.