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Российские биатлонисты упустили последний шанс на медали на ОИ-2018

20 Февраля 2018 в 15:27
Российские биатлонисты упустили последний шанс на медали на ОИ-2018

Без медалей остались сегодня российские биатлонисты в смешанной эстафете. Стартовавшая первой Ульяна Кайшева на двух огневых рубежах допустила три промаха, использовав дополнительные патроны. На второй этап Татьяна Акимова отправилась 12-й -  с отставанием в 36,8 секунды. Но по ходу биатлонистка значительно отстала, передав эстафету Антону Бабикову, через 1,14 минуты после лидера.

Мужчины бежали 7,5 км. Бабиков с ошибками в стрельбе мог побороться за бронзовые медали. От третьей позиции в гонке Антон отстал на 30 секунд. Однако по дистанции сумел удержать скорость, что раньше было для него проблемой.

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На заключительный этап Матвей Елисеев отправился 7-м, но и он не сумел вмешаться в борьбу за медали. Команда Олимпийских атлетов из России финишировала только 9-ой.

Ранее тренер наших биатлонистов Рико Гросс заявил, что попадание в шестерку станет отличным результатом для команды, которая приехала в Пхенчхан «обескровленной».

Золотую медаль выиграла сборная Франция. Там на последнем этапе бежал Мартен Фуркад. Это его вторая золотая медаль в Корее. Мартен стал самым титулованным олимпиоником Франции. Вторыми финишировали норвежские биатлонисты, бронза  - у  итальянцев. 

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