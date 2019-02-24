Российские актеры разделились на два лагеря в оценках позиции Серебрякова по поводу России

Актеры Дмитрий Дюжев и Алексей Панин прокомментировали заявление Алексея Серебрякова, который во время лекции в Лондоне обвинил Россию в «развязывании войн» в течение последних 20 лет.

Алексей Панин в интервью ТВЦ заявил, что придерживается такого же мнения, как и коллега по цеху.

«Всё правильно сказал Алексей Серебряков», - считает Панин.

Актер Дмитрий Дюжев, напротив, призвал не относиться серьезно к высказываниям Народного артиста России Алексея Серебрякова.

«Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении - это его актерская сущность. Он живет солнцем, светом», - сказал Дюжев в беседе с 5 каналом.

По его мнению, о политике должны рассуждать политики. Дюжев отметил, что задача актера - вселять надежду на то, что Россия лучше других стран, а россияне – самые «лучшие, любимые и родные».

Антироссийские высказывания Алексея Серебрякова и ранее становились предметом общественного обсуждения. Например, год назад актёр заявил, что в «силе, наглости и хамстве» и заключается национальная идея России.

Ранее актёр Михаил Пореченков в беседе с НСН комментируя высказывания коллеги, сказал, что Россия — прекрасная страна с замечательными людьми.