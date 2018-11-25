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Самолеты ВСК РФ подняты в небо Крыма из-за провокации Киева

25 Ноября 2018 в 18:36
Самолеты ВСК РФ подняты в небо Крыма из-за провокации Киева

Район Керченского пролива, черноморское побережье и Азовское море патрулирует военная авиация ВКС РФ. Как сообщает РИА Новости, из-за действия ВМС РФ в небо были подняты штурмовики Су-25 и вертолеты Ка-52.

Кадры пролета Ка-52 и Су-25 над Керченским мостом опубликовал "5 канал".


Утром в воскресенье три украинских военных судна незаконно пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива. Запроса на прохождение фарватера от них не поступало, на требования российских пограничников суда не реагировали, зато совершали опасные маневры.


В 11:30 на помощь им со стороны Бердянска выдвинулись два артиллерийских бронированных корабля класса «Гюрза». В связи с масштабной украинской провокацией российские военные катера и сухогруз полностью перекрыли Керченский пролив.

Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что украинская провокация в Керченском проливе – это своеобразная предвыборная агитация Киева.

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